Dritan Alsela

Bekannt ist der Barista Dritan Alsela weltweit, seine Tutorials auf Youtube werden im Schnitt über eine Million Mal geklickt. Zu Hause ist er aber in Düsseldorf. In seinem Café in Flingern-Nord serviert er köstlichen Kaffee und ein ebenbürtiges Frühstück. Die Auswahl ist riesig und reicht von Pancakes bis Rührei mit Trüffelöl. Achtung: Reservierungen sind dort nicht möglich, also einfach vorbeikommen und besser ein wenig Wartezeit einplanen.

Schlüterstraße 3A, 40235 Düsseldorf, Telefon 0211 6988372