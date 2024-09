Gastronomie in Düsseldorf Mit Leidenschaft und Limonade

„Das war nicht mit Leidenschaft“, sagt sie zur Zeit vor dem Café. Das Lemonade dagegen sei das, was „ich immer machen wollte“. Also sattelte sie um, machte sich selbst an die Umbauarbeiten. Zunächst gemeinsam mit einer Freundin, doch diese wurde schwanger. „Sie hat dann aber weiter mitgeholfen“, sagt Paramajeyakumar, dann eben per Videochat. So kann man sich wohl Sindu Paramajeyakumar vorstellen, wie sie über die Baustelle wuselte und per Videotelefonat Tipps und Anweisungen aus ihrem Smartphone zugerufen bekommt. Diese Freundin unterstützt sie bis heute.