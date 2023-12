Café in Düsseldorf-Benrath Das „La Corte“ schließt in wenigen Tagen für immer

„La Corte“ schließt. Das beliebte Benrather Hof-Café an der Cäcilienstraße nahe dem Benrather Marktplatz ist an Heiligabend letztmalig geöffnet – die Schließung dürfte für die langjährige Kundschaft eine kulinarische Lücke und manch wehmütige Erinnerung hinterlassen. Ein Besuch im La Corte ist schließlich stets ein Wohlfühl-Erlebnis gewesen für Leib und Seele, ob bei Espresso und Kuchen oder Eisspezialität draußen an den runden Holztischen in ruhiger Gartenatmosphäre, beim Frühstücksmenü, bei hausgemachter Suppe oder Quiche in gemütlich-guter Stube drinnen auf weinroten Lederbänken vor Wandspiegeln mit Caféhaus-Flair.