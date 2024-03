Koreanische Reisbowls im Test Wer liefert das beste Bibimbap in Düsseldorf?

Die erste Portion Bibimbap im Test kommt von einem Restaurant namens Beud nahe den Bilker Arkaden und sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. In der Mitte liegt reichlich Bulgogi-Beef, bestreut mit Frühlingszwiebeln und Sesamsaat. Weitere Toppings auf dem Reis sind Omelettstreifen, eingelegter Rettich, Salatblätter, Bohnensprossen, Möhren- und Zucchinischeiben. Das, was da ist, schmeckt sehr ordentlich, frisch und angemessen gewürzt. Insgesamt fehlt etwas Variationsbreite in den Toppings, beispielsweise Kimchi oder Pilze. Etwas mehr Chilisoße wäre auch schön gewesen. Und der Reis war noch ziemlich bissfest. Der Bibimbap von Beud war im Prinzip die Sparvariante im Test und kostete passenderweise auch am wenigsten – mit 13,50 Euro aber auch nur vierzig Cent weniger als der Testsieger.