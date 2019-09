Restaurant-Tipp 6: Rossini in Pempelfort

Das Restaurant Rossini auf der Kaiserstraße in Düsseldorf ist der Ursprung der von Pino Fusco gegründeten Rossini-Gruppe, zu der mittlerweile sechs weitere Restaurants in der Landeshauptstadt von NRW gehören. Das Rossini zeichnet sich mit einem eleganten Ambiente aus und gilt als eines der nobelsten italienischen Restaurants in Düsseldorf. Die Küche verwendet ausschließlich Produkte von regionalen Erzeugern und spezialisiert sich auf eine übersichtliche Anzahl von Gerichten, was jedoch zu dem kleinen aber feinen Restaurant passt.