Beste Pizza in NRW: 5 der 10 besten Pizzerien Deutschlands in NRW

Düsseldorf Pizza ist fast immer eine gute Idee. Aber wo schmeckt sie am besten? Ein Ranking zeigt die besten Pizzerien Deutschlands - zwei gibt es in Düsseldorf.

Sie ist der italienische Klassiker: die Pizza. Am besten schmeckt sie allerdings, wenn sie frisch gemacht wird. In welchen Restaurants Gäste mit ihrer Pizza besonders zufrieden waren, hat die Reisewebseite TripAdvisor nun ausgewertet. Untersucht wurden die Bewertungen und die Kommentare der Gäste. Zum gesamten Ranking geht es hier .

Das Ergebnis: Fünf der zehn besten Pizzerien Deutschlands liegen in NRW: zwei in Düsseldorf, zwei in Bonn und eine in Köln.