Jetzt stimmen Sie ab! : Wo gibt es in der Region den besten Döner?

Düsseldorf Der beste deutsche Döner – so hat es das Reiseportal „Big 7 Travel“ erklärt – kommt leider nicht aus NRW. Mag ja sein. Doch wo gibt es in der Region das leckerste Fleisch vom Drehspieß? Stimmen Sie ab.

Das Reiseportal „Big 7 Travel“ hat den besten Döner Deutschlands gesucht und ihn in Baden-Württemberg gefunden. Auf den ersten 25 Plätzen, die das Portal erstellt hat, landeten auch viele Imbisse, die das beliebte Drehfleisch im Fladenbrot in NRW verkaufen – unter anderem in Köln, Düsseldorf und Bonn. In die Bewertungen floss ein, wie gut die Soße schmeckte, wie hochwertig das Fleisch war und wo es das knusprigste Brot gab.