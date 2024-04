15 Adressen in Düsseldorf In diesen Restaurants gibt es den Mittagstisch unter zehn Euro

Wer in der Innenstadt unter der Woche etwas Warmes für die Mittagspause will, muss mittlerweile an den meisten Orten zweistellig zahlen. Wir haben uns zwischen Hauptbahnhof, Graf-Adolf-Platz, Königsallee, Carlsplatz und Altstadt umgeschaut – und zehn Orte mit Gerichten gefunden, die im einstelligen Bereich rangieren. Zum Hinsetzen oder Mitnehmen.