Gastronomie in Düsseldorf So gut schneidet Düsseldorf im Genuss-Vergleich ab

Düsseldorf landet in einer Schlemmer-Rangliste der deutschen Großstädte auf Rang vier. Zu diesem Ergebnis ist das Reisegutschein-Portal tripz.de in einer aktuellen Auswertung gekommen. Bescheinigt wurden der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt unter anderem ein hohes Interesse der Menschen an Kulinarik und eine entsprechende Gastronomie-Dichte.