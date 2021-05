Gastronomie vor den Neustart : Welche Lokale haben am Wochenende in Düsseldorf geöffnet?

Welche Lokale haben am Wochenende in Düsseldorf geöffnet?

Düsseldorf Wir wollen eine Übersicht der Restaurants im Stadtgebiet Düsseldorf zusammenstellen, die jetzt wieder starten. Haben Sie ein Restaurant oder einen Biergarten, die sich am Wochenende über Gäste freuen würden? Dann melden Sie sich bei uns.

Von diesem Freitag an darf die Außengastronomie in Düsseldorf wieder öffnen – und viele Düsseldorfer und vermutlich auch Ausflügler aus der Region planen schon ihren Restaurantbesuch, notfalls auch bei 15 Grad und Regenschauern. Die Gastronomen freuen sich darauf, endlich wieder Gäste zu haben, Kostenpflichtiger Inhalt einige zögern aber auch noch, ob sich eine schnelle Wiedereröffnung angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen lohnt.

Damit die Gäste am Pfingstwochenende nicht vor geschlossenen Türen und die Wirte vor leeren Tischen stehen, wollen wir in einem großen Artikel eine Übersicht über alle geöffneten Lokale am Wochenende bieten. Sie betreiben ein Lokal und haben in den nächsten Tagen geöffnet? Dann schreiben Sie uns bitte bis zum morgigen Freitag (bis 12 Uhr mittags, nicht später) eine Mail mit Ihren Öffnungszeiten (Samstag bis Montag), der Adresse und eventuellen Besonderheiten (Überdachung? Heizpilze? Eine besondere Saisonkarte zum Start). Wir fassen dann alle Restaurants in einem Artikel zusammen.