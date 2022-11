Restaurant Nørds in Düsseldorf Wo die Meeresbrise über die Teller fegt

Was ist das Konzept? Das Nørds ist ein Fine-Dining-Restaurant, das sich nicht wie eines anfühlt. In dem kleinen Raum mit nur fünf Tischen und 17 Plätzen sitzt man sehr privat und gemütlich, fast ein wenig, als sei man in Sebastian Wegos privatem Esszimmer zu Gast. Das Lokal an der Lindenstraße entdeckte der Inhaber und Küchenchef vor einem Jahr – und schlug zu, um hier sein eigenes Restaurant nach skandinavischem Vorbild zu verwirklichen. Wego war als gelernter Koch unter anderem in Australien, Neuseeland und Österreich tätig, ließ sich kulinarisch aber vor allem von Spitzenköchen aus Dänemark und Schweden inspirieren. Die Nordic Cuisine zeichnet sich durch einfache, aber durchdachte Gerichte aus – und vor allem durch natürliche Aromen. Denn verarbeitet werden nach dem Konzept nur frische Zutaten, die saisonal und regional erhältlich sind.