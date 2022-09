Gastro-Überraschung für Düsseldorf : Im Bastians gibt es jetzt Burger

Düsseldorf Fast 20 Jahre zählte das Bastians zu den Traditions-Gastronomien Düsseldorfs. Umso interessierter dürfte die Öffentlichkeit auf diese News blicken: Denn in der Lokalität wird es bald Burger geben.

Am Freitag wurden die Glasscheiben des Ex-Bastians am Carlsplatz mit Plakaten zugeklebt. Darauf steht: „Hulala. Pretty Burger & Drinks“. Personal sucht das Unternehmen mit dem fröhlichen Motto: „Hey sunshine, we want you!“ Somit steht fest, was ins Bastians einzieht: Ein weiterer Burger-Laden. Gerüchte, nach denen die Kette Frittenwerk (gibt es mittlerweile vier Mal in Düsseldorf) der neue Betreiber sein soll, konnte der Sprecher entkräften. „Das ist nicht der Fall“, sagte er auf Nachfrage.