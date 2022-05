Restaurant in Düsseldorf-Flingern : Ins „El Pescador“ ziehen die „Pizza Punks“

“Coming Soon!“ - die „Pizza Punks“ wollen bald im ehemaligen „El Pescador“ eröffnen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf An das Restaurant „El Pescador“ in Düsseldorf-Flingern können sich noch viele erinnern, obwohl es bereits seit Jahren Geschichte ist. Noch immer hängt der Name über dem verschlossenen Eingang. Doch nicht mehr lange – endlich hat sich ein Nachfolger angekündigt.

Endlich, werden viele Menschen in Düsseldorf-Flingern sagen, endlich passiert mal etwas an der Ecke Beethovenstraße und Grafenberger Allee. Bereits seit Ende 2018 stehen die Räumlichkeiten des beliebten ehemaligen Restaurants „El Pescador“ leer, die Scheiben sind abgeklebt. Das dürfte sich jedoch bald ändern.

In den beiden Fenstern rechts der Eingangstür verkünden zwei auffällige rosafarbene Plakate „Coming soon!“: Die „Pizza Punks“ aus Hannover möchten hier schon bald ihre Lokalität eröffnen. Wann genau, ist noch unklar. Der Inhaber, die ebenfalls in Hannover ansässige Kitchen Warriors GmbH, hat bisher nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion reagiert.

Zwar waren bei einem Besuch vor Ort am Donnerstagmittag keine Arbeiten in den Räumlichkeiten zu beobachten, doch wird den potenziellen Kunden bei Instagram mit Pizzafotos schon der Mund wässrig gemacht. Auf den Plakaten in den Fenstern ist zudem zu lesen, dass man unter anderem Service- und Teilzeitkräfte sowie einen Koch sucht.

Bislang gibt es laut Webseite lediglich eine einzige Niederlassung der Pizza Punks, eben die in Hannover. Geworben wird mit einer „Pizza Napoletena“, entsprechend kommt laut Speisekarte auch der dafür notwendige „Fior di Latte“-Mozzarella zum Einsatz, die Sauce besteht aus San-Marzano-Tomaten. In Hannover starten die Pizzen bei 5,50 Euro, die teuersten kosten 10,50 Euro. Ob die Preise in Düsseldorf ähnlich moderat ausfallen, wird sich zeigen.

Das bei den Düsseldorfern sehr beliebte Fischrestaurant „El Pescador“ hatte seine Pforten im Dezember 2018 schließen müssen. Damals hieß es, höhere Schulden hätten zum Verlust der Konzession geführt, die jedoch Voraussetzung für den Mietvertrag gewesen sei. Zudem hätte es schon länger Beschwerde über den Fischgeruch gegeben. Seitdem stand das Lokal leer.

