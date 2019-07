Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Rentner schlägt auf Reiterin ein

Düsseldorf Ein 82-jähriger Mann muss sich nun vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Mit Wanderstöcken schlug er auf eine Frau ein, die mit ihrer Tochter durch den Wald ritt. Die Frau wurde schwer verletzt.

Zwei Reiterinnen von ihren Pferden herunter zu prügeln, hält ein 82-Jähriger offenbar nicht für eine Straftat. An einem Januarvormittag im Jahr 2018 schwang sich der rüstige Rentner nämlich zum Ordnungshüter auf und sorgte durch Schläge mit zwei Wanderstöcken dafür, dass ein Waldweg (parallel zur Vogtstraße in Korschenbroich) von den Reiterinnen nicht genutzt werden konnte.

Weil eine Mutter und deren Tochter hoch zu Ross seiner Ansicht nacht dort „nichts zu suchen“ hätten, schlug der Senior auf die Reiterinnen ein. So hat es das Amtsgericht Düsseldorf festgestellt und eine zunächst mit schriftlichem Strafbefehl verhängte Bewährungsstrafe von sechs Monaten gleich mal verdoppelt auf ein Jahr. Dagegen zog der Rentner nun per Berufung vor das Düsseldorfer Landgericht. Hier ist der Prozess am Freitag aber kurzfristig geplatzt.