Erneuerung der Heilig-Geist Kapelle : Klinikkapelle bekommt ein neues Farbkonzept

Bilk Seit ihrer Renovierung hat die Kapelle der Uniklinik Düsseldorf neue Fenster und einen neuen Anstrich. Das soll nicht nur besser aussehen, sondern auch eine flexiblere Nutzung ermöglichen.

Zudem könne man die Kapelle durch die neuen Stühle könne flexibler nutzen. Je nach Größe eines Gottesdienstes werden die Stühle unterschiedlich arrangiert und auch Konzerte sollen in Zukunft in der Kapelle stattfinden. Dabei soll sich jeder Besucher gut aufgehoben fühlen. „Uns ist wichtig, dass unsere Kapelle für jeden ein Ort des Krafttankens ist – egal ob religiös oder nicht, Besucher oder Mitarbeiter“, betont der evangelische Pfarrer Martin Iwanow.

Von Diversität zeugt auch das Fürbittenbuch, das in einer Ecke der Kapelle ausliegt. Nicht nur auf Deutsch sind Wünsche nach einer erfolgreichen Operation oder schnellen Genesung verfasst, sondern ebenso auf Polnisch, Russisch und arabischen Sprachen. Auch die anderen drei Kapellenecken sind seit der Renovierung thematisch gestaltet. Sie beherbergen eine Bibel, ein Tabernakel und eine Madonna, an der Besucher Kerzen anzünden können.

Für die künstlerische Neugestaltung der Kapelle hatte die Kapellenleitung einen Künstlerwettbewerb ausgeschrieben. Der Gewinner, Professor Thomas Kessler, konnte mit seinem Farbkonzept, das am Lauf der Sonne orientiert ist, überzeugen. Fenster in Richtung Osten sind in dunkleren Blautönen gehalten, gegen Süden zeigen gelbe Fenster und nach Westen hin verlaufen die Fensterfarben in ein dunkles Rot. Je nach Stand der Sonne spiegeln sich die unterschiedlichen Farben auf dem Boden und den Wänden der Kapelle. In Düsseldorf hat Kessler bereits die Fenster der evangelischen Matthäikirche in der Lindemannstraße gestaltet.