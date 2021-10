Rennen in Düsseldorf : Galopper hoffen auf 10.000 Zuschauer beim Saisonabschluss

Düsseldorf Zum Finale 2021 gibt es die 101. Auflage des "Großen Preises der Landeshauptstadt" - mit dem Traditionsrennen endet auf der Galopprennbahn Grafenberg am Sonntag die diesjährige Saison. Das Rennen ist mit 50.000 Euro dotiert.

Die Hygienebestimmungen wurden auf der Rennbahn ernst genommen. Das ging sogar so weit, dass die Jockeys ihrer Arbeit auf den Pferderücken mit Atemschutzmasken ausüben mussten. „Sie haben ja in der Startbox keine 1,5 Meter Abstand voneinander“, sagt Endres. So gilt auch für das sonntägliche Event die 3G-Regelung. Einlass findet also nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist.