René Heinersdorff bietet Hilfe für die Komödie an

Der Chef des anderen Traditions-Boulevard-Theaters würde als Gesellschafter einsteigen oder durch eine Kooperation helfen.

Die Komödie an der Steinstraße erhält ein weiteres Unterstützungsangebot – von der Konkurrenz. Der Chef des Theaters an der Kö, René Heinersdorff, möchte bei der Rettung des traditionsreichen Boulevard-Theaters mithelfen. Er wolle „mit Rat und Tat und vielleicht auch Geld“ unterstützen, sagte Heinersdorff unserer Redaktion. Dies habe er Komödien-Chefin Katrin Schindler bei einem Telefonat mitgeteilt. Über die Bedingungen müsse man aber noch verhandeln.

Der Theaterleiter, Schauspieler und Regisseur Heinersdorff betont, das drohende Aus für den Mitbewerber sei für ihn keine gute Nachricht. Man verstehe sich gut und besuche die Premierenfeiern des anderen Hauses. Zudem hänge Heinersdorff an dem 1962 gegründeten Theater, in dem er im vergangenen Jahr sogar selbst im Auftrag von Schindler ein Stück inszeniert hat. „Eine lebendige Theaterszene hilft allen“, sagt Heinersdorff. Er beäugt traditionell viel kritischer die Arbeit des Schauspielhauses und beklagt, dass die von Stadt und Land hoch subventionierte Bühne auch Boulevard-Stücke biete und damit zu einer unfairen Konkurrenz werde.

Komödie an der Steinstraße in Düsseldorf steht vor dem Aus : Alles oder nichts

Die Komödie muss nach eigenen Angaben bis Ende August 83.000 Euro auftreiben. Der Grund ist eine Rechnung des gerichtlichen Sachwalters, die höher als erwartet ausfiel. Die Bühne befindet sich seit 2016 in einem Insolvenzverfahren, laut Chefin Schindler ist die Sanierung weit fortgeschritten. Heinersdorff will sein Engagement vom Gesamtkonzept abhängig machen, zudem will er abwarten, wie sich die Politik positioniert. Derzeit beraten die Fraktionen des Stadtrats, noch in der Sommerpause will man ein Signal geben. „Ich könnte mit vorstellen, als Gesellschafter oder auch Geschäftsführer einzusteigen“, sagt Heinersdorff. Auch Synergieeffekte durch eine stärkere Zusammenarbeit der beiden Theater seien denkbar.