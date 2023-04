Auszeichnung in Düsseldorf Das Düsseldorfer „Let’s Dance“-Ehepaar Lusin erhält einen Preis

Am Montag wird das Ehepaar von der Rheinischen Post als „Düsseldorfer des Jahres“ ausgezeichnet. Die Jury begründete die Entscheidung für die Auszeichnung der beiden in der Kategorie „Sport“ so: „Das Profi-Tanzpaar überzeugt mit Spitzenleistungen, einer tollen Ausstrahlung, großer Vielseitigkeit und bekennt sich klar zu seiner Wahlheimat Düsseldorf.“