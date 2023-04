Auszeichnung in Düsseldorf Auszeichnung für Düsseldorfer „Let’s Dance“-Ehepaar Lusin

Nachdem sie sich von ihrem Tanzpartner in Russland trennte, suchte ihre Mutter über eine Anzeige einen neuen Partner. „Die Eltern von Valentin sind in Deutschland darauf aufmerksam geworden“, erzählt Renata Lusin. So kam sie zum Probetraining zu ihnen. Zwar sei die Größe passend gewesen, aber „kein Schritt hat gepasst“, erinnert sie sich lachend. „Wir hatten total unterschiedliche Techniken, aber haben uns ineinander verguckt.“ Die Techniken konnten sie durch viel Übung anpassen, und so blieb sie bei Valentins Familie in Deutschland.