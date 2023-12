„Let’s Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin „Ich habe die stärkste Frau der Welt“

Renata Es ist wichtig, das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen und nicht aufzugeben. Wichtig ist auch, eine tolle Familie und tolle Freunde zu haben, die einen in so einer schwierigen Phase begleiten. Und auch wenn man Probleme damit hat, schwanger zu werden, gibt es heutzutage jede Menge Möglichkeiten. Persönlich empfehlen kann ich das Endokrinologie- und IVF-Zentrum in Grevenbroich, eine Kinderwunschklinik. Bei uns hat am Ende zum Glück alles auf natürliche Weise funktioniert, aber ich wurde dort nichtsdestotrotz ganz toll über alternative Empfangsmöglichkeiten beraten. Ich kann betroffenen Paaren einen Besuch dort wärmstens empfehlen.