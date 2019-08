Recycling-Unternehmen in Düsseldorf : Remondis: Entstand das Feuer in einem städtischen Papierkorb?

Erst am frühen Montagmorgen war der Brand in der Halle gelöscht. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In der Reisholzer Halle, die am Sonntag bei einem Brand beschädigt wurde, hatte kurz zuvor die Düsseldorfer Straßenreinigung Abfall angeliefert.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen untersuchen Brandexperten der Düsseldorfer Polizei ein Feuer beim Recycling-Unternehmen Remondis. Am 9. August war dort Altpapier in Brand geraten, am Sonntag brach in einer Lagerhalle für Gewerbemüll ein Feuer aus.