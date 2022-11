Nachhaltigkeit in Düsseldorf : Rekordbeteiligung beim Programm Ökoprofit

Düsseldorf 16 Unternehmen aus Düsseldorf wollen nachhaltiger werden und Ressourcen sparen. Mit dabei sind etwa der Caritasverband und Just Spices.

So viele Unternehmen wie nie sind bei der neuen Runde des städtischen Programms „Ökoprofit“ dabei. Unter den 16 Teilnehmern finden sich zum Beispiel das Autozentrum Josten, der Caritasverband Düsseldorf , die Diakonie mit dem Campus Holthausen, Düsseldorf Marketing und Tourismus, Just Spices oder auch Schulz & Sohn. Der zuletzt genannte Spezialist für chemische Erzeugnisse teilt auf seiner Internetseite mit, dass ein neu gegründetes Team erarbeite, wie das Unternehmen nachhaltig und umweltfreundlich agieren könne. „Mit Ökoprofit wollen wir uns ökologisch effizienter aufstellen und gleichzeitig davon nachhaltig profitieren.“