Immobilien in Düsseldorf : Rekord auf Düsseldorfer Büromarkt

Düsseldorf Die Marke von 500.000 Quadratmeter neu vermieteter Fläche wurde überschritten.

Die starke Nachfrage nach neuen und großen Büroflächen in Düsseldorf hält an. Nach dem schon erfolgreichen Jahr 2018 mit einem Flächenumsatz von 415.000 Quadratmetern hat der Markt 2019 noch einmal 33 Prozent zugelegt und mit 550.000 Quadratmetern einen neuen Rekord aufgestellt. Die Zahlen stellte nun der Makler Jones Lang LaSalle (JLL) vor. Der Grund, dass nach zwölf Jahren erstmals wieder die Schallmauer von 500.000 Quadratmeter neu vermieteter Fläche durchbrochen wurde, war eine ungewöhnlich hohe Zahl an Großanmietungen.

2019 wurde zwar eine Schallmauer durchbrochen, doch durchweg positiv verlief das Jahr auch nicht. „Düsseldorfs Büromarkt muss nachhaltiger werden. Es gab 2019 keine Anmietungen in CO2-neutralen Immobilien. Die Nachfrage ist groß, das Angebot sowohl an neuen Projekten als auch revitalisierten Bestandsgebäuden jedoch nicht vorhanden“, so Martin Becker von JJL. Gleiches gelte für Infrastruktur und Mobilität: „Hier muss an zentralen Stellen wie Mörsenbroicher Ei, Danziger Straße und Hafen noch seine Hausaufgaben machen. Das Wachstum im Hafen kann zum Beispiel nur dann nachhaltig sein, wenn die Verkehrswege entsprechend ausgebaut und Nadelöhre beseitigt werden.“