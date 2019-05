Düsseldorfer Geschichte : Reiter- und Rennverein wird 175 Jahre alt

Der Besuch der Rennbahn wurde zum Mode-Event, die neusten Trends wurden präsentiert, die Schönen und Reichen nutzten die Bühne. Foto: Reiter und Rennverein Düsseldorf

Düsseldorf Fünf Kriege, zwei Revolutionen, zwei Geldentwertungen und eine Gewaltherrschaft hat der Reiter- und Rennverein Düsseldorf überstanden. In diesem Jahr wird das 175-jährige Bestehen gefeiert.

Was für eine Geschichte! Alles drin: Drama, Krieg, Revolution, Inflationen, Pleiten, Spannung. Bisweilen stand man kurz vor dem Ende, aber es ging dennoch weiter. Man könnte es auch so formulieren: Wenn der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein bereits vor Jahren (oder auch Jahrzehnten) final abgesattelt hätte, würde es im Rückblick keinen wundern.

Hat er aber nicht. Er hat sein Ding gemacht, eben nicht aufgegeben, sondern es gibt ihn immer noch. Genauer gesagt seit 175 Jahren. In diesen Tagen feiert man dieses ungewöhnliche Jubiläum und erwähnt, ganz nebenbei, dass man mit dieser Zahl der älteste noch aktive Sportverein der heutigen Landeshauptstadt ist.

Info Buch im Droste-Verlag erschienen



Nachlesen Eine umfangreiche bebilderte Festschrift „175 Jahre Reiter- und Rennverein" hat der Droste Verlag herausgegeben. Autoren sind Harald Siemen und Daniel Delius.

Das ist erstaunlich, denn der Verein hat sich aus kleinsten Anfängen heraus (der erste „Renntag“ bestand aus einem einzigen Querfeldeinrennen) bis in die Spitze der deutschen Veranstalter von Pferderennen hoch gearbeitet und fünf Kriege, zwei Revolutionen, zwei Geldentwertungen und eine Gewaltherrschaft überstanden. Von finanziellen Turbulenzen der letzten 20 Jahre ganz zu schweigen. Fast ein Wunder – als würde ein Außenseiter an den Start gehen und am Ende alle Favoriten hinter sich lassen.

Das alles war natürlich nicht zu ahnen, als in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die ersten Pferderennen in Düsseldorf zu bestaunen waren. Nicht vergleichbar mit dem heutigen Spektakel auf dem Grafenberg, denn die Zeiten waren völlig andere. Dass es einmal ein Vergnügen Tausender Menschen sein könnte, edlen Geschöpfen beim Wettkampf zuzusehen, wäre damals unvorstellbar gewesen.

Pferde zu züchten und sie in Rennen gegeneinander antreten zu lassen, war in den Anfängen vom Gedanken geprägt, die Zucht zu optimieren und Reittiere zu bekommen, die den verschiedenen Ansprüchen jener Jahre entsprachen. Denen der Kavallerie in den Kriegen, aber auch denen beim Transport von Menschen und Waren. Also gab es ein großes Interesse daran, den Pferdesport zu fördern – von ganz oben bis hin in militärische Kreise, die anfangs die Rennszene dominierten.

Düsseldorf war Garnisonsstadt von berittenen Soldaten, und die hatten maßgeblichen Anteil an den Veranstaltungen auf ersten Rennbahnen. Offiziere traten gegeneinander an, aber mehr und mehr waren auch das wohlhabende Bürgertum und der Adel dabei, wenn es darum ging, wer am schnellsten war und die größte Ausdauer hatte.

Düsseldorfs erste echte Rennbahn lag in der Golzheimer Heide (viel später sollten dort Schützenfeste stattfinden), am 25. Mai 1836 wurde das Areal freigegeben für den Wettkampf der Pferde. Die Stadt hatte seinerzeit 32 000 Einwohner, man spürte noch die Spätfolgen der napoleonischen Kriege, und allzu viele Zuschauer dürften nicht dabei gewesen sein. Wer hingehen wollte, wurde mit strengen Regeln konfrontiert. Die Ordner waren u. a. angewiesen, freilaufende Hunde umgehend zu töten. Harte Sitten!

Nur wenige Jahre später galt Düsseldorf neben Berlin als ein aufblühendes Zentrum des Pferdesports, regelmäßig gab es Rennen. 1844 schließlich gründete sich der heutige Reiter- und Rennverein. Die folgenden Jahre waren erfolgreich, aber auch aufregend. 1848, während der ersten deutschen Revolution, war es erneut das Pferd (jedenfalls im weitesten Sinne), das den Lauf der Düsseldorfer Historie in ungeahnter Weise prägen sollte. Bei einem Besuch wurde König Friedrich Wilhelm IV. damals auf der Kastanienallee mit Pferdeäpfeln beworfen. Ein ungeheurer Eklat, der Folgen haben sollte. Sein Cousin, Prinz Friedrich von Preußen (der mit seiner Gattin in Düsseldorf vor allem das Schloss Jägerhof geschätzt hatte), beschimpfte seine Stadt aufs Übelste und wünschte ihr, wieder zum Dorf zu werden. Die geschmähte Majes­tät sprach gar von einem Düsseldorfer Sodom und Gomorrha – und die peinlich berührten Bürger versuchten wenig später, den Herrscher zu versöhnen und nannten den Tatort (bisher Kastanienallee) in Königsallee um. So heißt sie heute noch, mit den bekannten Folgen.

Der Verein hatte ganz andere Sorgen. Viele der Mitglieder – damals hießen sie „Actionäre“ –, heute würde man sie Sponsoren nennen – zogen sich zurück, denn die Zeiten waren beunruhigend, das Bürgertum war in Sorge um die Zukunft und vor allem um sein Vermögen. Dass dann 1866 ein Krieg ausbrach (Preußen gegen Österreich), machte die Lage nicht besser. Aber nach nur wenigen Jahren sah man wieder optimistischer in die Zukunft, auch wenn sich in Köln 1865 ein Konkurrenzverein gegründet hatte.

Erstmals tauchten die Namen großer Unterstützer auf – Lueg, Haniel, Henkel, Poensgen. Unternehmer, die die Entwicklung des gesamten Landes auf viele Jahre prägen sollten. Jedenfalls stand bald fest, dass es mit dem Reitsport in Düsseldorf weitergehen würde. Zumal die Kölner 1872 erst einmal aufgaben. 1883 entschloss man sich zum bis heute gültigen Namen des Reiter- und Rennvereins, musste aber mit wachsender Kritik an der Rennstrecke in Golzheim leben: schlechtes Geläuf, wie der Fachmann sagt. Um das ein für allemal zu beenden, zog man um – auf eine Wiese in Hamm, die Lausward. Dort wurde eine neue Rennstrecke angelegt, eine Tribüne gebaut. 10.000 Mark kostete das damals, viel Geld für den Verein, der erst ab dem Jahr 1888 die kaiserliche Erlaubnis bekam, mit Pferdewetten Geld zu verdienen. Anfangs noch eingeschränkt – zum eingezäunten Totalisator kam man nur nach Zahlung eines Eintritts, weil man verhindern wollte, dass ärmere Menschen sich mit Pferdewetten ruinierten. Und Frauen waren grundsätzlich nicht zugelassen. Kurz danach tauchten die ersten Berufsrennreiter (Jockeys) auf, und 1900 sorgte der Besuch des Züchters Franz von Papen für Aufsehen. 1933 sollte er Hitlers Vize-Kanzler werden.

Die Zeit an der Lausward war jedoch schon wenige Jahre später wieder vorbei: Der Wirtschaftsboom Deutschlands nach 1900 verlangte einen größeren Hafen, also wurde das Gebiet für ein zusätzliches Hafenbecken freigegeben. Die Rennbahn musste weg. Der damalige Oberbürgermeister Wilhelm Marx, ein Freund des Pferdesports, half: Er sorgte dafür, dass ein Gelände auf dem Grafenberg zu haben war. Für rund 700.000 Mark wurden dort Bahn und Tribüne gebaut, 1909 war alles fertig. Noch heute sitzt man dort.

Aber die Zeiten blieben unruhig. In der Weimarer Republik hielt man sich über Wasser, trotzte der irrsinnigen Inflation – mit Rennpreisen von Milliarden Mark – und bestaunte 1930 ein erstes Rennen mit weiblichen Reitern. Die Nazis wussten durchaus um die Bedeutung des Pferdesports, nahmen zwar Einfluss auf den Verein, aber förderten den Sport. Selbst im Zweiten Weltkrieg gab es Rennen, wenn auch nur eingeschränkt wegen zunehmender Bomberangriffe. Und schon 1947 begann ein neuer Rennbetrieb.

Immer mehr Menschen kamen, um zuzuschauen. Neben den Pferden gab es nun häufiger andere Attraktionen: Der Besuch der Rennbahn wurde zum Mode-Event, die neusten Trends wurden präsentiert, Schöne und Reiche nutzten gern die Bühne des Pferdesports.

1956 war der frühere britische Premierminister Winston Churchill da, weil eines seiner Pferde startete (aber nur Vorletzter wurde). Das dürfte dem Politiker nicht gefallen haben, ebenso wenige wie die Pfirsiche im Champagner, die – wie Schampus-Fan Churchill monierte – den Geschmack lädierten. Noch eine Prominenz: 1962 präsentierte man dem begeisterten Publikum die damals schon legendäre Stute Halla. Sie trabte mit ihrem Fohlen herum, die Menschen waren begeistert.

In den 1980er Jahren wurden die Zeiten wieder schwieriger. Die Umsätze und Besucherzahlen gingen zurück, mit dem Bau einer neuen Tribüne verhob sich der Verein und stand vor der Insolvenz. Damals half die Stadt mit einem Zuschuss von 600.000 D-Mark, verlangte aber den Bau eines Golfplatzes. Auch zehn Jahre später gab es Hilfe von der Stadt, weil der Verein auf Einnahmen verzichten musste. Vor allem die Wettumsätze gingen zurück – in Zeiten moderner Kommunikationstechniken verlagerte sich das Wettgeschäft ins Internet.