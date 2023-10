Rückkehr aus dem Kriegsgebiet Reisende aus Israel landen in Düsseldorf

Die Gruppe war am Donnerstag vergangener Woche in Tel Aviv gelandet und hatte unter anderem bereits Bethlehem besucht, bevor der Krieg ausbrach. Zuletzt hielt sie sich in Jerusalem auf. Mehrere Tage war unklar, wie die Rückfahrt gelingen könnte. Schließlich habe er die Rückfahrt – mit Bustransfer zum Flughafen – in Eigenregie organisiert, wie Radmilovic bereits am Mittwoch in einem Telefonat mit unserer Redaktion erklärte. Vom Auswärtigen Amt habe er erst spät Informationen bezüglich der Sonderflüge erhalten, mit denen die Lufthansa deutsche Staatsbürger auch am Freitag noch ausfliegen wird. Am Mittwoch seien die Kampfhandlungen in Jerusalem nicht zu hören, die Situation jedoch allgemein sehr angespannt gewesen, so Radmilovic. „Die Straßen sind menschenleer. Stattdessen ist überall nur Militär und Polizei zu sehen. Die Nerven liegen blank. Man wird schon angesprochen, sobald man sich auf der Straße mit einem Telefon in der Hand bewegt“, so der in Essen tätige Pfarrer.