Reisen nach Jerusalem Sicherheit in der Stadt

Vortrag : Die Reise nach Jerusalem

Lichterkunst ist auf Jerusalems Straßen alljährlich zum „Festival of Lights“ zu sehen. In der gesamten Innenstadt leuchten die Fassaden. Foto: Werner Gabriel

Düsseldorf Der langjährige RP-Lokalchef hat gemeinsam mit Fotograf Werner Gabriel die Reise nach Jerusalem gemacht. Sie begegneten orthodoxen Juden sowie Christen und Muslimen. „Sie alle leben in dieser Stadt – friedlicher als die meisten denken“, sagte Onkelbach bei einem gut besuchten Vortragsabend im Konferenzzentrum der Rheinischen Post in Heerdt.

Von Marie Ludwig

Bei der Suche nach einem Symbolbild für Israel kommen einem unterschiedliche Bilder in den Kopf: Aus jüngster Vergangenheit sind es vor allem Fotos zu Konflikten an der Grenze zu Gaza. Aus der Historie Bilder von religiösen Schlüsselmomenten am Ölberg, der Klagemauer oder der Grabeskirche.

„Jerusalem lässt sich schwer mit einem Bild festhalten“, sagt Hans Onkelbach, ehemaliger Düsseldorfer RP-Lokalchef im ausgebuchten Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Bereits zum zweiten Mal hat er sich mit seinem langjährigen Kollegen und RP-Fotografen Werner Gabriel auf den Weg nach Israel gemacht, um davon zu berichten. Im Juli unternahmen die beiden eine achttägige Reise, die in Kooperation mit der Stadt Jerusalem und der Fluggesellschaft Germania stattfand.

Es sind vor allem Straßenszenen, die die Vielfalt der Stadt veranschaulichen. So begegneten Onkelbach und Gabriel orthodoxen Juden sowie Christen und Muslimen. „Sie alle leben in dieser Stadt – friedlicher als die meisten denken“, sagt Onkelbach und erzählt, dass Jerusalem gegen das negative Image der Konfliktregion kämpfe. Natürlich seien die Sicherheitsstandards hoch – offen getragene Waffen, Gesichtserkennungssoftware und Kameraüberwachung seien in Israel Usus: „Aber das hat uns kein unangenehmes Gefühl gegeben, im Gegenteil.“ Besonders das Bild einer jungen Frau mit Smartphone, Einkaufstüte und Maschinengewehr sorgt für Gemurmel. In Jerusalem sei das nichts Ungewöhnliches.