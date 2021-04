Kommen und Gehen in Düsseldorf : Schluss nach mehr als 45 Jahren

Inhaber Edgar Herzig (l.) und Mitarbeiter Chris Samel schließen bald das letzte Mal die Tür hinter sich zu. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ende Mai will Edgar Herzig aufgrund der Corona-Pandemie sein alteingesessenes Reisebüro an der Gumbertstraße in Eller schließen. Es gab zuletzt einfach kaum noch Buchungen.

So hatte sich Edgar Herzig den Beginn seines Ruhestands nicht vorgestellt. Der 67-Jährige hatte nämlich geplant, in Ruhe einen Nachfolger für sein erfolgreiches Reisebüro zu suchen, um sich Ende des Jahres zurückzuziehen. Die Corona-Pandemie hat diese Pläne durchkreuzt, denn ein Reisebüro, das kaum noch Umsätze macht, möchte niemand übernehmen – zumal ein Ende der Reisebeschränkungen nicht absehbar ist.

Eröffnet wurde das Reisebüro Ende 1975 von der Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, kurz NIAG. Im März 1976 übernahm es der ausgebildete Reiseverkehrskaufmann Edgar Herzig als Büroleiter – und innerhalb weniger Jahre gelang es ihm mit Unterstützung von zwei Mitarbeitern, einen großen Kundenstamm aufzubauen. Nach zwei Umzügen innerhalb von Eller ist das Reisebüro seit 1992 am jetzigen Standort an der Gumbertstraße beheimatet. Und seit 1992 ist auch Christian Samel dabei.

„Wir hatten uns kurz zuvor während einer Informationsreise in der Türkei kennengelernt“, erinnert sich Herzig, der damals einen neuen Mitarbeiter suchte. Die beiden Männer waren sich gleich sympathisch, und so zog Samel von Berlin zurück in die rheinische Heimat. Bereut hat er den Schritt bis heute nie, denn nicht nur die Arbeit macht ihm Spaß, die beiden Männer verbindet inzwischen auch eine private Freundschaft.

Überhaupt funktioniert das Reisebüroteam gut miteinander, denn auch Mitarbeiterin Anja Schlösser gehört bereits seit 26 Jahren dazu. Von der einfachen Tagesfahrt mit dem Bus bis hin zur großen Kreuzfahrt bietet das Reisebüro seit seinen Anfängen alles an, was die Kunden wünschen. „Am liebsten plane ich aber ganz individuelle Reisen, die speziell auf den jeweiligen Kunden und seine persönlichen Anforderungen zugeschnitten sind“, erläutert Herzig.

Und weil ihm die Arbeit so viel Freude macht, und darüber hinaus das Reisen – am liebsten nach Kenia, Sri Lanka und Mexiko – seine Leidenschaft ist, musste er nicht lange überlegen, als die NIAG 2007 einen Käufer suchte. So wurde er vom Büroleiter zum Inhaber, und seitdem trägt das Reisebüro seinen Namen.