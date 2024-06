Wiedereröffnung des „Reinraum“ in Düsseldorf Kultur im Untergrund feiert Comeback

Die Eigentumsverhältnisse spielten dem Verein dabei in die Karten. Denn das für den oberirdischen Umbau zuständige Amt für Verkehrsmanagement gab die Zuständigkeit ans Kulturamt weiter. Dort stellte man fest, dass – würde man sich nicht kümmern – in den Stadtteilen Bilk und Friedrichstadt keine festen Off-Räume mehr für Underground-Kultur zur Verfügung stünden. So gab es grünes Licht für den Erhalt des ehemaligen stillen Örtchens. „Zeitweilig stand die Überlegung im Raum, die stillgelegte öffentliche Toilette am Kirchplatz als Ausgleich umzubauen“, erinnert sich Kay Heite. Doch bei einer Begehung stellte sich heraus, dass die Räume noch sanierungsbedürftiger waren als die an der Adersstraße.