Messe Rehacare in Düsseldorf : Mobilität für Menschen mit Einschränkung

Messe Rehacare in Düsseldorf

Düsseldorf Die Messe Rehacare zeigt ab Mittwoch Innovationen im Bereich der Rollstühle, Gehhilfen und speziell umgebauten Pkw. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Gestaltung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung.

Das Thema Mobilität steht bei der Pflegemesse Rehacare im Mittelpunkt, die am morgigen Mittwoch auf dem Düsseldorfer Messegelände beginnt. 751 Aussteller aus 43 Ländern zeigen dort drei Tage lang die neuesten Hilfen und Ideen für ein selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf. Messegeschäftsführer Wolfram Diener sprach von einer „international konkurrenzlosen Leistungsschau“, die Hilfsmittel für nahezu jede Behinderung und jeden Lebensbereich bereithalte. Die Messe ist nur für Fachbesucher zugänglich.

Allein 400 Aussteller zeigen in drei Messehallen ihre Neuheiten rund um den Bereich Mobilität: Gehhilfen, Rollstühle, Fahrgeräte sowie behindertengerecht ausgestattete Automobile. So werden immer mehr Rollstühle bei allen Komponenten individuell auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer zugeschnitten. Elektroantriebe machen Menschen jedes Alters mobil – etwa E-Scooter, motorisierte Fahrräder und Trikes. Stark gefragt seien aktuell auch leichte Rollstuhlzuggeräte, die an manuelle Rollstühle gekoppelt werden können. Sie sollen als kostengünstige Alternative für diejenigen dienen, die nicht zwingend auf einen Elektrorollstuhl angewiesen sind. Bei den Gehhilfen reicht die Palette von ultraleichten Gehstöcken bis zu Rollatoren, die es auch mit Elektro-Unterstützung gibt. 20 Spezialisten zeigen, wie sie Autos umbauen – mit Schwenksitzen, Rollstuhlverladegeräten und Spezial-Systemen, mit deren Hilfe Lenkung, Gas und Bremse digital angesteuert werden.