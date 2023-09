Gesundheitsmesse in Düsseldorf Was man zur Rehacare wissen muss

Parallel zur Rehacare finden in der benachbarten Merkur Spiel-Arena die Invictus Games statt, ein internationales Sportevent für körperlich und seelisch verwundete, verletzte oder erkrankte Soldaten, Veteranen und Angehörige von Polizei und Feuerwehr. Angemeldet haben sich Teams aus mehr als 20 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien und dem Mittleren Osten. Die Teilnehmer können ihre Stärken nicht nur in den Disziplinen Rollstuhl-Basketball, Bogenschießen oder Rugby im sportlichen Wettbewerb unter Beweis stellen. Die Invictus Games dienen auch als Plattform für die Rehabilitation und den Austausch von Erfahrungen. Als Begleitprogramm wird es diverse Fachvorträge von Experten geben.