Auszeichnung : Regisseur Lars Kraume kommt ins Open-Air-Kino

Der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ ist am Sonntag im Open-Air-Kino zu sehen. Der Filmemacher freut sich auf die Freiluft-Vorstellung am Rheinufer.

Wenn am Sonntag Lars Kraumes Film „Das schweigende Klassenzimmer“ am Rheinufer zu sehen ist, wird auch der Regisseur selbst im Publikum sitzen. Viel Zeit habe er aktuell nicht, um mit seinem Werk zu reisen, sagt er: „Aber das Open-Air-Kino wollte ich gerne machen.“ Zum Drehen war er schon ein paarmal in Düsseldorf: „Und ich komme immer wieder gerne her.“

In dem Film, der am 1. März in die Kinos gekommen war, geht es um eine Abiturklasse in der DDR, die 1956 eine Schweigeminute für die Opfer des Volksaufstandes in Ungarn abhält. Volksvertreter vermuten dahinter eine politische Aktion, doch die Klasse hält trotz aller Drohungen zusammen. „Das schweigende Klassenzimmer“ gehört klar zu den anspruchsvolleren Werken des gemischten Freiluft-Programmes, fehl am Platz findet Kraume ihn deshalb im Sommer-Kino aber keineswegs: „Ein Film darf ja die ganze Bandbreite an Emotionen beinhalten, spannend und emotional sein. Ich denke, dass er für ein breites Publikum gedacht ist und auch für alle Altersklassen.“