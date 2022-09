Verkehrswende in Düsseldorf : Bahnhof mit Potenzial

Verkehrswende in Düsseldorf

Düsseldorf Rund 20.000 Menschen nutzen täglich den neuen Regionalhalt Bilk. Um aber ein „zweiter Hauptbahnhof“ in Düsseldorf zu werden, ist es noch weit.

Vor fast einem halben Jahr ist der Bahnhof Bilk zum Regionalhalt geworden. Es wird ein Geheimnis der Stadt und Deutschen Bahn bleiben, warum es Mitte März nach rund 25 Monaten Ausbauzeit keine offizielle Eröffnung des neuen Gleises gab. Das überrascht, denn von allen Seiten war und ist nur zu hören, welch große Bedeutung der Bahnhof für Düsseldorf und für die Verkehrswende hat. In einem Positionspapier der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Stadt der Zukunft ist beim Bahnhof Bilk sogar von einem zweiten Hauptbahnhof die Rede.

Laut VRR nutzten rund 10.700 Passagiere die Haltestelle vor dem Ausbau für Fahrten mit den S-Bahn-Linien S8, S11 und S28. Nun wird mit mehr als 20.000 Reisenden täglich gerechnet, seitdem auch der RE4, RE6 (RRX), RE10, RE13 und die RB39 in Bilk halten. Über den Bahnhof laufen somit alle schienengebundenen Verkehre von Westen nach Düsseldorf und umgekehrt, vor allem für Pendler vom linken Niederrhein verkürzt sich dank des Regionalhalts die Fahrtzeit. Aus Sicht des VRR könnten jetzt Autofahrer, die aus beruflichen Gründen in die „Pendlerstadt“ Düsseldorf müssen, deutlich leichter auf den ÖPNV umsteigen. Ein Stadtsprecher unterstreicht dies und sagt: „Als ,Westbahnhof‘ ist Bilk mit Wehrhahnlinie, Metrobus- und Stadtbuslinien hervorragend an das städtische Bus- und Bahn-Netz angebunden, sodass Menschen, die Ziele im südlichen Stadtgebiet wie Universität und Kliniken und das Stadtzentrum anstreben, ohne den Umweg über den Hauptbahnhof wesentlich schneller dorthin kommen.“