Regenbogenschule : Düsseldorfs erste Clusterschule offiziell eröffnet

Düsseldorf Mit der Regenbogenschule wurde am Freitag Düsseldorfs erste Clusteschule eröffnet. Das Bauvorhaben konnte trotz Corona plangemäß in 16 Monaten umgesetzt werden.

Im Gegensatz zur klassischen "Flurschule" werden am Schulstandort in Friedrichstadt die Lern- und Unterrichtsräume mit den zugehörigen Differenzierungs-, Aufenthalts- und Erholungsbereichen in einem Cluster zu einer Einheit zusammengefasst.