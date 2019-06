Rednerverein : Reden halten wie die Profis: Ein Abend als Toastmaster

Düsseldorf Die Düsseldorfer Toastmasters gehören zu den größten Rednerclubs in Europa. Unser Autor hat einen Selbstversuch auf der Bühne gewagt.

Rund 40 Leute versammeln sich an diesem Abend. Mitglieder im Alter von 18 bis 80 Jahren mischen sich in den Reihen. Mit 130 Redner-Persönlichkeiten gehören die Toastmasters Düsseldorf zu den größten Vereinen ihrer Art in Europa. Mit mir sind eine Zahnärztin, eine Vertrieblerin und ein Abiturient zum ersten Mal dabei.

Voller Ehrfurcht beobachte ich, wie die zwei Redner vor mir zu einfachen Gegenständen, die sie in die Hand gedrückt bekommen, unterhaltsame Reden zaubern. „Unsere Clubabende sind geschützte Orte, an denen man sich alles trauen soll”, sagte mir Malte aus dem Vorstand im Vorfeld. Man müsse die Angst hinter sich lassen. „Geübten Rednern fehlt die Angst. Das merkt man auf der Bühne”, ergänzt seine Vorstandskollegin Christine, die später auch meine Rede bewerten wird.

Vor ihrem Feedback graut es mir schon, als ich auf die Bühne gerufen werde und vom Redner-Master ein Musikalbum erhalte. Ich erkenne einen Text in einer Sprache, die vielleicht Tschechisch sein könnte. Und nun? Schnell fange ich munter an zu reden. Über einen tschechischen Straßenmusiker, den ich in Prag traf, und dessen Album ich rezensieren soll. Ich erzähle von den Sprachproblemen und meinem verzweifelten Schreibversuch – natürlich alles frei erfunden. Nach zwei Minuten ist meine Redezeit vorbei. Voller Erleichterung warte ich auf der Bühne bis mir Michael per Handschlag gratuliert. Der Toastermasters-Club hat seine ganz eigenen Regeln. Niemals die Bühne ohne ein Händeschütteln zu verlassen ist eine davon.