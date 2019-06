Mein Gesundheits-Rezept : Eine positive Einstellung zum Leben

Joachim Poetsch ist Fachanwalt für Medizin-, Handels- und Gesellschaftsrecht in Düsseldorf. . Foto: Joachim Poetsch/privat

Düsseldorf Rechtsanwalt Joachim Poetsch geht mit Freude, Optimismus und einer positiven Lebenseinstellung durchs Leben.

In meinem Büro hängt ein Kalender mit Fotos von Free-Ride-Skifahrern. Natur pur, keine Lifte, keine anderen Menschen – stattdessen Nervenkitzel, Herausforderung, bewusstes Risiko. Leider reicht mein skifahrerisches Können für die meisten der dargestellten Berge und Extremsituationen nicht aus, jedoch – wer weiß – Träumen und Hoffen sind immer erlaubt. Gleichermaßen strahlen die Bilder pure Lebensfreude aus. Und zusammen sind Lebensfreude und Optimismus mein Gesundheits-Rezept.

Natürlich sind gesunde Ernährung, Sport und regelmäßige Pausen wichtig. Mein Credo ist jedoch: Wir sollten uns möglichst nicht langweilen, denn Gesundheit fängt im Kopf an. Wer sein Leben genießt und das unternimmt, was ihm Spaß macht, der langweilt sich nicht. Und wer sich nicht langweilt, hat keine Zeit für negative Gedanken.

Keine Frage: Wir brauchen präventive Medizin und Vorsorgeprogramme, zudem ist eine Krankheit oft schicksalhaft. Aber hier geht es um Gesundheit und das individuelle Rezept, sich gesund zu fühlen. Dafür gibt es für mich nichts Besseres, als mit Freude und Optimismus durchs Leben zu gehen. Das geht nicht immer, etwa an Tagen, an denen der Beruf uns Unerfreuliches abverlangt oder an denen wir schlechte Nachrichten über geliebte Menschen erhalten. Dann empfehle ich, kurz die Augen zu schließen und den Blick nach innen auf eine schöne Erinnerung zu richten – oder eben auf ein Bild, das Lebensfreude und Optimismus ausstrahlt.