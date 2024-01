Initiator vom Geheimtreffen in Potsdam Gernot Mörig – Zahnarzt, Bildungsbürger, Neonazi

Als Zahnarzt war er in den Ruhestand gegangen, als Strippenzieher und Organisator einer berüchtigten Zusammenkunft Rechtsextremer, AfD-Funktionäre und Unternehmer wieder aufgetaucht. Gernot Mörig aus Düsseldorf, diesen Namen kennt seit Mittwoch die ganze Republik – seit „Correctiv“ seine Recherchen zum „Geheimplan gegen Deutschland“ veröffentlicht hat. Um massenhafte Abschiebungen und Verdrängungen soll es gegangen sein, um einen „Masterplan“ mit Unterstützung durch Martin Sellner, den Kopf der Identitären Bewegung. All das auf Einladung eben jenes Zahnmediziners, der über Jahrzehnte das Leben eines erfolgreichen und engagierten Bürgers in Düsseldorf führte.