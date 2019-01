„Patrioten NRW“ : Proteste gegen Rechten-Demo in Düsseldorf

Blick auf Landtag, Kniebrücke und das Landeshaus, den Sitz der Staatskanzlei. Dort wollen die „Patrioten NRW“ Anfang Februar demonstrieren. Foto: dpa, mb fgj

Düsseldorf Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hat zu einer Protestveranstaltung gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen in der NRW-Landeshauptstadt Anfang Februar aufgerufen.

Die rechtsextreme Splittergruppe „Patrioten NRW“ will am 2. Februar nahe der Staatskanzlei in Düsseldorf eine Demonstration abhalten, zu der mehrere Hundert Teilnehmer erwartet werden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte.

Wie hoch die Zahl der erwarteten Teilnehmer der Gegendemonstration ist, war zunächst unklar, da bei der Polizei noch keine offizielle Anmeldung vorlag.

Laut einem Sprecher des Bündnisses wollen die Teilnehmer mit der Gegendemo „rassistischer Stimmungsmache und rechter Gewalt entgegentreten“. Zu der Kundgebung der „Patrioten“ würden rechte Hooligans, Neonazis und anderen gewaltbereite Rassisten erwartet, hieß es in einem Aufruf von „Düsseldorf stellt sich quer“. Zu dem Bündnis gehören unter anderem Gewerkschaften, Verbände sowie die Grüne Jugend Düsseldorf und der Düsseldorfer Kreisverband der Linken.

Zudem will das Bündnis auch am 9. Februar in Düsseldorf-Eller gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Zum Anlass erklärte das Bündnis, dass die extreme Rechte in Düsseldorf aktiver geworden sei, sich neu organisiere und „zunehmend offen und auch gewalttätig“ auftrete.

So habe sich in dem Stadtteil eine „völkische Bürgerwehr“ gebildet, die Patrouillen organisiere, an der sich laut dem Bündnis bis zu 40 Personen beteiligen.

(csr/epd)