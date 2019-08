Rechtsextremismus in Düsseldorf : Rechte hinterlassen Flugblätter an Autos im Rheinbad

Die rechtsextreme Partei „Der Dritte Weg“ gibt „Verhaltenstipps“, wie man sich in Schwimmbädern gegen Asylbewerber schützen könne.

Rechte Gruppierungen haben am Wochenende auf dem Parkplatz des Rheinbades Flugblätter hinter den Scheibenwischern parkender Autos hinterlassen. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte und unter dem Einfluss von Neonazis stehende Partei „Der Dritte Weg“ gibt darauf „Verhaltenstipps“, wie man sich gegen „sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen und Diebstähle durch Asylbewerber“ in Schwimmbädern schützen könne. So solle man längeren Blickkontakt zu exotisch aussehenden fremden Männern meiden oder sich immer in größeren Gruppen bewegen. Der rechtsextreme Verein „Die Deutschen Konservativen“ wettert unter der Überschrift „Deutschland verrecke – zehn Todsünden der Grünen gegen das deutsche Volk“ gegen die Partei der Grünen.