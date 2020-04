Großzügige Firmenspende : 100.000 Schutzmasken für die Düsseldorfer

Foto: Michael Gstettenbauer 13 Bilder Hygienekits mit Schutzmasken für Rheinbahnfahrer.

Düsseldorf Die Hygiene-Kits werden ab heute an Haltestellen verteilt. Die Feuerwehr hilft der Rheinbahn beim Reinigen ihrer Fahrzeuge.

Das normale Leben startet wieder – mit vorsichtigen Schritten. Ab Montag dürfen Geschäfte wieder öffnen, die nicht größer sind als 800 Quadratmeter. Die Schulen folgen, ebenfalls schrittweise. Die Stadt Düsseldorf verteilt, um die Sicherheit der Menschen zu erhöhen, ab Montag 100.000 Mund-Nase-Schutzmasken. Das Unternehmen Real hat sie gespendet, Oberbürgermeister Thomas Geisel hat sich dafür bedankt. Verteilt werden sie an großen Haltestellen der Rheinbahn.

In einer Gemeinschaftsaktion haben die Feuerwehr Düsseldorf und die Wirtschaftsförderung die Aktion umgesetzt. Die Schutzmasken wurden zur Feuerwehr geliefert und dort am Wochenende in so genannte „Hygiene-Kits“ gepackt. Ein Flyer liegt bei und gibt Hygienetipps.

Die Feuerwehr verfügt in der Wache Posener Straße über eine Produktionsstraße, in der normalerweise die Infektionsschutzsets zusammengestellt werden. Am Samstag hatten 60 Mitstreiter der Freiwilligen Feuerwehr fast 20.000 Masken eingetütet. Am Sonntag kamen 60 Freiwillige dazu, auch von den Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser und DLRG. Sie packten 20.000 Hygiene-Kits.

Die Rheinbahn erhöht nun den Takt und fährt ab dem 27. April wieder normal. Der Fahrdienst ist nicht in Kurzarbeit. Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn, kündigt an, dass an hoch frequentierten Haltepunkten Service-Mitarbeiter beim Einstieg helfen. Sie achten auch darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird.