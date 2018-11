Polizei erwartet 4000 Teilnehmer : Real-Mitarbeiter streiken vor Metro-Zentrale in Düsseldorf

Die Metro-Zentrale in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Am Montag hat die Gewerkschaft Verdi die rund 34.000 Mitarbeiter der Warenhauskette Real zu Streiks aufgerufen. Mehrere Tausend werden vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf erwartet. Verkehrsbehinderungen in dem Bereich sind nicht ausgeschlossen.

Real hat am Montag trotz des bundesweiten Verdi-Streikaufrufs alle Läden planmäßig geöffnet. „Der Betrieb ist nicht beeinträchtigt“, sagte ein Unternehmenssprecher. Der Streik sei rechtzeitig angekündigt worden, die Filialleiter hätten ihre Personalplanungen angepasst.

Zu einer Streikversammlung am Montagmittag vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf, auf der auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen soll, erwartet die Gewerkschaft mehrere tausend Beschäftigte, die Polizei Düsseldorf spricht von 4000 angemeldeten Teilnehmern. Mögliche Verkehrsstörungen in dem Bereich an der Grafenberger Allee wollte die Polizeisprecherin nicht ausschließen. Man habe dort einen Einsatz geplant, könne den Umfang jetzt am Morgen aber noch nicht abschätzen.

Mit der ganztägigen Arbeitsniederlegung will die Gewerkschaft den Druck auf die noch zum Metro-Konzern gehörende Handelskette erhöhen, in den Verdi-Flächentarifvertrag zurückzukehren.

Real lehnt das als unrealistisch ab. Eine Rückkehr zum Tarif brächte Real nicht wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, hatte Firmenchef Patrick Müller-Sarmiento gesagt.

Der Hintergrund des Streits: Die Unternehmensleitung von Real hatte im Frühjahr den Flächentarifvertrag verlassen und bezahlt seitdem neu eingestellte Mitarbeiter nach einem Tarifvertrag mit der Gewerkschaft DHV, der für das Unternehmen deutlich günstiger ist. Für zusätzliche Unruhe im Konzern sorgte zuletzt die Ankündigung der Metro, die Tochter Real verkaufen zu wollen.

(csr/dpa)