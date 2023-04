Klimaschutz in Düsseldorf Stadt sucht Teilnehmer für Modellprojekt „Klimaschonende Entscheidungen“

Mit dem Modellprojekt „Klimaschonende Entscheidungen“ will die Stadt Düsseldorf zeigen, welche Auswirkungen eine klimafreundliche Verhaltensweise jedes Einzelnen auf die Gesamtbilanz haben kann. Umweltdezernent Jochen Kral versucht es an einem Beispiel deutlich zu machen: „Wenn 650.000 Düsseldorfer mit einer schaltbaren Steckerleiste nur jeweils drei Stand-by-Geräte mit etwa zwei Watt Stromverbrauch pro Gerät ausschalten, können damit in ganz Düsseldorf an einem einzigen Tag rund 100.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden.“