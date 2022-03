Supermarkt in Düsseldorf-Bilk : Real wegen technischer Störung geschlossen

Düsseldorf Der schnelle Einkauf im Real gehört für viele Menschen, die in Düsseldorf-Bilk wohnen oder arbeiten, zur morgendlichen Routine. Daher war die Verwunderung am Donnerstag groß: Der Markt ist geschlossen.

Ein Schild am Real-Supermarkt in Düsseldorf-Bilk sorgt am Donnerstagmorgen bei vielen Kunden für Verwunderung: Der Markt sei vorübergehend geschlossen, steht dort. Und weiter: „Besuchen Sie uns gerne im Real-Markt in Düsseldof-Heerdt.“ Das werden wohl wegen der doch recht großen Entfernung nur die Wenigsten machen.