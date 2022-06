Supermarkt in Düsseldorf : Real an der Friedrichstraße ist jetzt dicht – und eröffnet bald wieder

Düsseldorf Der Markt in Friedrichstadt schloss am Samstagnachmittag für die geplanten Arbeiten – er wird nun zu einer Kaufland-Filiale. Das Datum der Neueröffnung steht bereits fest.

Vor 30 Jahren wurde aus dem divi-Markt an der Friedrichstraße Real, ein Supermarkt, der in seinen besten Zeiten die Kundschaft nicht nur aus dem Stadtbezirk 3 anlockte. Am Samstag endete diese Geschichte. Die Filiale schloss nach einem allerletzten Einkaufstag bereits am Nachmittag, nachdem sie seit Wochen mit Rabatten dafür geworben hatte, die Regale möglichst leer zu kaufen. Zuvor war lange unklar gewesen, was mit dem Markt passieren wird.