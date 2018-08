Reaktion auf Vorfälle in Chemnitz : Rechte und linke Demonstranten vor dem Landtag in Düsseldorf erwartet

Polizisten laufen nach dem Abbruch des Stadtfestes über eine Straße in Chemnitz. Foto: dpa/Andreas Seidel

Düsseldorf Am Montagabend könnte es in Düsseldorf als Reaktion auf die Vorfälle in Chemnitz ein Aufeinandertreffen von rechten und linken Demonstranten vor dem Landtag geben.

Mehrere rechte Organisationen aus ganz NRW haben zu einer Demonstration am Montagabend vor dem Düsseldorfer Landtag aufgerufen.

Die Gruppe „Düsseldorf stellt sich quer“ hat bei Facebook zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Man wolle sich „den Nazis in den Weg stellen“, heißt es dort. Treffpunkt ist dem Aufruf zufolge um 18.30 Uhr vor dem Landtag in Düsseldorf.

Die Demonstrationen sind eine Reaktion auf die Vorfälle in Chemnitz. Dort hatte es in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest einen tödlichen Streit gegeben. Ein 35-jähriger Deutscher war im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

An dem Streit waren nach ersten Ermittlungen der Polizei Personen mehrerer Nationalitäten beteiligt. Danach marschierten Anhänger rechter Gruppierungen zu Spontandemos auf. Auf Videos ist zu sehen, wie ausländisch aussehende Personen aus der Masse heraus angegriffen werden.

(csr)