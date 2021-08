Schlag gegen organisierten Drogenhandel : Spezialeinheiten durchsuchen Gebäude in Düsseldorf, Meerbusch, Neuss und Kaarst

Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchsuchen Gebäude in diversen NRW-Städten (Symbolbild). Foto: RP/dpa

Düsseldorf In Düsseldorf, Meerbusch, Neuss, Kaarst und weiteren Städten ist am Donnerstagmorgen eine großangelegte Razzia gegen den organisierten Drogenhandel angelaufen. Es geht um Haftbefehle, Beweismittel und Vermögenswerte in Millionenhöhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf 21 Gebäude in der Landeshauptstadt, in Meerbusch, Kaarst, Neuss, Hürth und Gelsenkirchen. Das teilte die Düsseldorfer Polzei am Donnerstagmorgen mit. Hintergrund des Großeinsatzes ist demnach ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedeltes Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und weiterer Straftaten.

Die Maßnahmen in Düsseldorf sind den Angaben zufolge darauf ausgerichtet, zwei Haftbefehle sowie Vermögensarreste in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu vollstrecken und Beweismittel zu sichern.

Weitere Details will die Düsseldorfer Polizei Freitagnachmittag bekanntgeben.

(th)