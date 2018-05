Düsseldorf: Rauchfrei: Die Stadt setzt auf die Jugend

Düsseldorf Heute findet auf dem Schadowplatz eine Aktion zum Weltnichtrauchertag statt.

Anlässlich des Deutschen Suchtkongresses 2017 stellte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) neue Erhebungsdaten zum Rauchverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland vor. Die aktuellen Studiendaten zeigten eine insgesamt positive Entwicklung beim Nichtraucherverhalten junger Menschen. So ist die Raucherquote bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren seit 2001 von 27,5 Prozent auf 7,4 Prozent im Jahr 2016 gesunken. Auch bei den 18- bis 25-Jährigen ist die Zahl der Rauchenden mit 26,1 Prozent im Jahr 2016 deutlich niedriger als in der Vergangenheit. Diesen Trend möchte das Gesundheitsamt gemeinsam mit seinen Partnern weiter positiv verstärken und junge Menschen gezielt ansprechen. Neben den persönlichen Auswirkungen des Rauchens macht der Weltnichtrauchertag auf die ökonomischen und ökologischen Aspekte des Tabakkonsums in den Herkunftsländern aufmerksam. Deshalb wird auch die Aktion Nikotinkinder wieder über die Situation der rund 100.000 Kinder informieren, die auf den Tabakplantagen arbeiten und dabei großen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind.