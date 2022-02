Feuerwehr im Einsatz : Rauch in Ladenlokal an der Kölner Straße

Die rund 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf konnten nach rund einer Stunde zu ihren Wachen zurückkehren. Foto: dpa/Marcel Kusch

OBERBILK Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem durch die Polizei gemeldeten Feuer in einem Ladenlokal aus an der Kölner Straße aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Eine Streifenbesatzung der Polizei entdeckte am Sonntagmorgen auf der Kölner Straße starken Rauch in einem Ladenlokal und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund der detaillierten Schilderung des Ereignisses machten sich nur wenige Augenblicke später Einsatzkräfte der Feuerwachen Behrenstraße und Hüttenstraße auf den Weg zur Einsatzadresse.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, konnte eine Verrauchung des Ladenlokals - jedoch keine Flammen - festgestellt werden. Durch den vor Ort befindlichen Eigentümer wurde ein schneller Zugang in den Laden gewährleistet. Der Atemschutztrupp stellte einen Brand in der Elektrounterverteilung im Bereich der Theke fest, daraufhin wurden unmittelbar durch den Einsatzleiter der Entstörungsdienst der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH nachgefordert. Schnell konnte die brennende Elektrounterverteilung mit einem Feuerlöscher gelöscht werden und somit ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Abschaltung der Elektroversorgung für das Ladenlokal erfolgte durch die Mitarbeiter des Entstörungsdienstes der Netzgesellschaft Düsseldorf. Im Anschluss entfernte die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter den Brandrauch aus dem Gebäude und kontrollierte den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera. Die darüber liegenden Wohneinheiten wurden vom Brandrauch nicht beaufschlagt, es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bewohner. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern. Die rund 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf konnten nach rund einer Stunde zu ihren Wachen zurückkehren.

(wie)