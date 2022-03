Rückgabe aus Düsseldorf : Raubkunst-Gemälde „Füchse“ in London versteigert

Das Gemälde war seit den 1960er Jahren im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein unbekannter Bieter hat sich das Gemälde von Franz Marc gesichert. Düsseldorf hatte es an die Erben eines von den Nationalsozialisten verfolgten Bankiers restituiert. Der Preis war der mit Abstand höchste in der Auktion – und führte zu Applaus im Saal.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Das bis zum vergangenen Jahr im Museum Kunstpalast gezeigte Gemälde „Füchse“ (1913) von Franz Marc ist am Dienstag vom Londoner Auktionshaus Christie‘s für 37 Millionen Pfund (44,5 Millionen Euro) versteigert worden. Es hatte seit den 1960er Jahren der Stadt Düsseldorf gehört. Im vergangenen Jahr war es an die Erben des jüdischen Bankiers Kurt Grawi (1887-1944) restituiert worden, da er es 1939 auf der Flucht vor den Nationalsozialisten verkaufen musste. Der neue Eigentümer ist unbekannt. In der Auktion, in der Christie‘s-Mitarbeiter die Gebote per Telefon entgegennahmen, wurde nur die Bieternummer „934“ genannt.

Das Gemälde war der Höhepunkt der Auktion, in der unter anderem auch Werke von Lucian Freud, Banksy und Pablo Picasso versteigert wurden. Der Auktionator lobte das „wundervolle Stück“, in einem Einspielfilm wurde auch auf Grawis Schicksal hingewiesen. Nachdem der Hammer gefallen war, applaudierte der Saal in London. Nur selten werden Werke von Franz Marc (1880-1916) verkauft, der hohe Erlös war erwartet worden.

Der Raubkunst-Fall ist in der Kunstszene viel beachtet worden. Kostenpflichtiger Inhalt Die Entscheidung zur Rückgabe wurde kontrovers diskutiert. Die Stadt hatte die Position vertreten, dass eine Rückgabe nicht gerechtfertigt sei. Denn Grawi wurde zwar unstrittig zur Auswanderung nach Chile gezwungen, hatte das Gemälde aber in New York verkaufen lassen und dazu an einen Käufer, der als Helfer von Exilanten galt. Aus Sicht der städtischen Provenienzforscherin waren damit die Raubkunst-Kriterien nicht erfüllt.

Die Beratende Kommission für Raubkunstfragen unter dem Vorsitz des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier sah das anders. Sie urteilte mit Zweidrittel-Mehrheit im März 2021, dass der Verkauf unabhängig vom Standort in ei­nem un­mit­tel­ba­ren Zu­sam­men­hang mit der na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Ver­fol­gung gestanden habe. Der Stadtrat folgte der Empfehlung. Erst im Januar wurde das Gemälde in Düsseldorf abgeholt.