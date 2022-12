Prozess in Düsseldorf Nach wilder Partynacht war die Rolex weg

Der sei als Folge der Fete ohnehin fast betäubt gewesen, also „total breit“. Doch das Opfer lehnte eine Herausgabe der Uhr ab, also habe der Angeklagte ihn verprügelt, ihm die Uhr vom Handgelenk gerissen, ihn dabei leicht verletzt. Dass dem Mann seine Goldkette fehlte, habe der Angeklagte aber „nicht mitbekommen“, ließ er ausrichten. Und von einer Hilfe für einen angeblichen Komplizen beim Handydiebstahl am Burgplatz könne auch keine Rede sein. Damit will der 27-Jährige nichts zu tun gehabt haben. Laut Anklage allerdings soll ein Komplize den Passanten in einer Juninacht zunächst angerempelt, ihm dann dessen 1300-Euro-Handy abgenommen haben. Als das Opfer den Dieb verfolgen wollte, soll der Angeklagte ein Messer gezückt, die Klinge in Halsgegend gegen das Opfer gehalten und gedroht haben: „Verpiss dich oder ich stech´ Dich ab!“ Nur dadurch sei dem Handy-Dieb die Flucht gelungen. Die Zeugen zu beiden Anklagepunkten sollen im weiteren Prozessverlauf dann Anfang des neuen Jahres gehört werden.