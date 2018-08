Raub in Düsseldorf: 17-Jähriger nach Attacke im Krankenhaus

Straßenraub in Düsseldorf-Hellerhof : 17-Jähriger nach Attacke im Krankenhaus

Düsseldorf Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in der Nacht zu Sonntag von mindestens zwei Tätern angegriffen und beraubt worden sein. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei sagt, der 17-Jährige war gegen 3 Uhr auf dem Heimweg, als er auf der Ingeborg-Bachmann-Straße plötzlich von hinten angegriffen wurde. Mindestens zwei Täter sollen ihn demnach zu Boden gebracht haben.

Sie schlugen mit den Fäusten auf ihn ein und durchsuchten seine Kleidung nach Wertsachen. Sie raubten dem Jugendlichen die Geldbörse, das Handy und seine Kopfhörer und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Wegen der Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen.

(see)